Sénégal : 68 exposants et 1500 participants aux « Rencontres Africa »

Au total, 68 exposants et plus de 1500 participants venus d’Afrique, d’Europe et d’Amérique prennent part, jeudi et vendredi à Dakar, à l’édition 2019 des « Rencontres Africa », a appris APA auprès des organisateurs.Présidant l’ouverture officielle de ces rencontres, le ministre sénégalais de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr a soutenu que « c’est l’occasion de regarder les opportunités formidables qu’offrent le Sénégal en matière d’investissement dans des secteurs assez variés, mais aussi échanger sur les incoterms 2020 ».

« Les Rencontres Africa permettent d’avoir une visibilité parfaite sur le Plan d’action prioritaire 2 du Plan Sénégal Emergent (PAP2) et ses opportunités. Les packages du PAP2 trouveront des partenaires lors de ces rencontres », a poursuivi le ministre Abdoulaye Diouf Sarr.

De son côté, le directeur général de de l’Agence nationale chargée de la promotion de l’investissement et des grands travaux (APIX), Mountaga SY a salué les performances du Sénégal qui a gagné en quatre ans 56 places dans le classement « Doing Business ».