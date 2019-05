Sénégal : 27.490 tonnes de produits horticoles exportés en deux mois

Les exportations de produits horticoles effectuées par le Sénégal au terme des deux premiers mois de 2019 se sont élevées à 27.489,80 tonnes, a appris APA mercredi auprès de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).Par rapport au deux premiers mois de 2018 où elles s’établissaient à 23.221,80 tonnes, ces exportations connaissent une progression de 18,4%.

Les exportations sont composées en grande majorité de d’autres légumes à l’état frais ou réfrigéré (9236,3 tonnes), de légumes à cosse, écossés ou non (5512,2 tonnes), de melons frais y compris de pastèques et papayes (4831,5 tonnes) et de tomates à l’état frais ou réfrigéré (3913,70 tonnes).

En variation mensuelle, la tendance haussière des exportations de produits horticoles s’est poursuivie. Elles sont passées de 13.275,40 tonnes en janvier 2019 à 14.214,40 tonnes un mois plus tard (plus 7,07%).