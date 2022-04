Sénégal : 11,3 milliards F CFA dans l’agriculture et l’élevage

Amadou Hott, ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération a signé, jeudi à Dakar, un accord de financement avec Benoit Thierry, le Représentant Résident du Fonds international de développement agricole (Fida).Le Sénégal en quête de souveraineté alimentaire. À cet effet, le Plan d’actions prioritaires ajusté et accéléré (PAP2A) est mis en œuvre depuis 2019. Pour accélérer la cadence, le Projet de Compétitivité pour l’Agriculture et l’Elevage au Sénégal (PCAE) a reçu le soutien financier du Fonds international de développement agricole (Fida).

Environ 900.000 agriculteurs, dont 50 % de femmes et 30 % de jeunes, devraient bénéficier de ce programme. L’objectif, a précisé Amadou Hott, ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération, est d’« améliorer la productivité des chaînes de valeur agricoles, notamment l’accès au marché des produits de base de l’agriculture et de l’élevage dans le bassin arachidier et les zones agropastorales ».

Au Sénégal, le portefeuille de projets et programmes financés par le Fida « a contribué à accroître les revenus des populations rurales pauvres, à réduire les inégalités entre les sexes et à autonomiser les femmes et les jeunes », a souligné M. Hott.

Ces investissements, a-t-il ajouté, sont capitaux dans la transformation de l’agriculture de subsistance traditionnelle en systèmes de production agro-pastoraux orientés vers le marché avec un rôle important actif pour le secteur privé.

Grâce à cette dynamique, « nous espérons offrir aux entreprises, qui seront implantées dans l’agropole centre, de réelles opportunités de transformation », a déclaré le ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération.