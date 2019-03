Ségolène Royal représentera la France à l’investiture de Macky Sall

Ségolène Royal va représenter le président de la République française, Emmanuel Macron, à l’investiture du président Macky Sall le 02 avril 2019, informe un communiqué de l’ambassade de France à Dakar reçu vendredi à APA.« Madame Ségolène Royal, représentant le président de la République française pour l’investiture du président Macky Sall, sera en visite au Sénégal du 1er au 3 avril et participera à la cérémonie d’investiture le 2 avril », informe la représentation diplomatique française.

Au programme de sa visite, Mme Royal, présidente de la Cop 21 et ambassadrice pour les pôles Arctique et Antarctique, animera, le lundi 1er avril, une conférence à l’Ecole nationale d’administration (ENA) de Dakar sur le thème : « La place de l’Afrique dans Et après l’accord de paris sur le climat ».

Intéressée par la restitution des biens culturels sur laquelle le président de la République française s’est engagé, elle s’entretiendra sur ce sujet avec des experts sénégalais, poursuit le communiqué. Mme Royal se rendra ensuite au Musée de la Femme Henriette Bathily le 1er avril : après une visite du musée, elle répondra à 17h aux questions sur son livre « Ce que je peux enfin vous dire ».

Le mercredi 3 avril, Mme Royal inaugurera en Casamance trois maternités solaires à Linkering, Paroumba et Thiewal Lao, réalisées sous l’impulsion de sa fondation DA Planète dans la continuité de la COP21.