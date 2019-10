Sécurité, santé et aviation au menu des quotidiens et hebdomadaires marocains

La culture du débat, les efforts de la DGSN, la fuite des cerveaux, la création d’un comité technique pour la surveillance de la résistance aux antimicrobiens et les performances de la RAM en Afrique, sont les principaux sujets traités par les quotidiens et hebdomadaires marocains parus ce samedi.Commentant le débat actuel entre le gouverneur de la banque centrale et le Haut Commissaire au Plan, +La Vie éco+ écrit que pour les communautés des affaires, les contributeurs sérieux, les esprits constructifs et positifs, ce genre de débat sereins, posés, scientifiques, rationnels sont à dupliquer sans modération dans tous les domaines.

« C’est exactement le genre de débat dont a grandement besoin le Maroc aujourd’hui », souligne le journal, notant que les débats auxquels devront se livrer des centaines, voire des milliers de Marocaines et Marocains dans les semaines qui viennent au sujet du modèle de développement et de société dessineront le Maroc des 50 prochaines années.

Et de conclure : « Chacun doit prendre pleinement et assumer publiquement ses responsabilités, accepter la diversité d’opinions et avoir le courage de faire sa propre autocritique, le tout avec une seule et unique finalité qui est la recherche de l’amélioration collective ».

Pour sa part, +Le Temps+, met l’accent sur l’approche de proximité adoptée par la DGSN et qui a fondé l’un des « traits culturels » de la Police au Maroc.

La publication a, en effet, évoqué la rencontre du 19 septembre a été présenté aux médias le bilan de la Sûreté nationale au titre des 9 mois écoulés de 2019. Ce qu’il y avait d’intéressant à retenir dans ce bilan est la baisse « significative » de tous les types de délits de vols sur le territoire national.

Rapidité des interventions et efficacité des interpellations expliquent partiellement ces statistiques, estime le l’hebdomadaire.

Pour sa part, +Finance News Hebdo+ fait savoir que plus de 600 ingénieurs quittent le Maroc annuellement, soulignant que cette épineuse problématique de fuite des cerveaux touche tous les secteurs.

Pour le journal, il semble qu’il y ait une raison plus profonde à cet « exil économique » que l’argument de meilleures opportunités de carrière, à savoir le manque de confiance.

« Que faire alors pour retenir cette élite qui prend la poudre d’escampette ? Simplement lui redonner cette confiance perdue en son pays », avance-t-il, précisant que cela passe d’abord par avoir des gouvernants crédibles et capables, qui savent lui donner les bons signaux.

+Le Reporter+ écrit qu’en quête perpétuelle de nouvelles destinations, la Royal Air Maroc (RAM), transporteur officiel de la Biennale de Luanda-Forum panafricain pour la Culture de la paix, n’en oublie pas pour autant son engagement envers l’Afrique et les Africains.

Avec 1,7 million de passagers, soit 25% du trafic de la RAM, l’Afrique s’impose donc comme une destination stratégique, et l’idée est là de porter ce taux à un tiers, d’ici peu. Le passage de sept destinations pour l’Afrique en 2004 à 32 en 2019, dont trois fréquences par semaine vers Luanda et une vingtaine pour Dakar, témoigne ainsi de l’importance que représente l’Afrique pour la RAM, qui ambitionne de continuer à développer davantage son éventail de destinations vers le continent.

+Al Ahdath Al Maghribia+ rapporte que le ministère de la santé a annoncé la création d’une unité de coordination nationale et d’un comité technique pour la surveillance de la résistance aux antimicrobiens dans le cadre des efforts déployés en matière de prévention contre les maladies contagieuses.

« Conscient des menaces de la résistance aux antimicrobiens sur la santé publique, réduisant ainsi la capacité de traiter les maladies transmissibles, le ministère de la santé a mis en place une stratégie nationale de lutte contre la résistance aux antimicrobiens, et ce pour assurer la prévention contre les maladies contagieuses », précise ce département dans un communiqué, cité par le quotidien.