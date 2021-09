Sécurité routière: la Côte d’Ivoire lance officiellement la vidéo-verbalisation

Le ministre ivoirien des Transports, Amadou Koné, et le ministre de l’intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, ont lancé lundi à Abidjan, dans le cadre de la sécurité routière, la vidéo-verbalisation qui entre en vigueur le 7 septembre 2021 à zéro heure.

« Il s’agit à partir de demain (mardi) de commencer à verbaliser avec le Système de transport intelligent » qui permettra de notifier par sms les infractions aux automobilistes, a dit à la presse M. Amadou Koné.

Dès le 7 septembre 2021, débute « la répression tout en étant ferme sur les infractions de route », a-t-il ajouté, rappelant que pendant un mois, s’est tenue la campagne de sensibilisation qui a impliqué les forces de l’ordre.

M. Amadou Koné a indiqué que le système de transport intelligent va se déployer au fur et à mesure sur l’ensemble du territoire ivoirien afin de lutter contre l’incivisme sur les routes, un phénomène qui occasionne de nombreux accidents de la circulation.

Le ministre de l’Intérieur et de la sécurité, Vagondo Diomandé, a assuré qu' »à partir d’aujourd’hui (lundi) à minuit, la phase de répression commence » et verra un nombre accru de policiers sur les routes, dans les différentes agglomérations du pays.

La Côte d’Ivoire a adopté en juillet 2021 une stratégie en matière de sécurité routière sur la période 2021-2025 en vue de réduire le nombre de morts et de blessés dans les accidents de la circulation.

Le pays enregistre chaque année un taux moyen de 24 décès pour 100 000 habitants selon l’OMS, un chiffre en dessous de la moyenne africaine. Toutefois, la situation de la sécurité routière demeure préoccupante.

Au cours des cinq dernières années, la Côte d’Ivoire a dénombré en moyenne par an, plus de 12 000 accidents corporels, plus de 1200 tués et plus de 21 000 blessés pour une perte moyenne de 3% du Produit intérieur brut pour l’économie nationale.

Dans les 12 prochains mois, le ministère des Transports compte « stabiliser » les accidents de la route. Selon les statistiques officielles, du 1er janvier au 1er septembre 2021, les accidents ont baissé de 10,74%, cependant le nombre de morts a connu une hausse de 18%.