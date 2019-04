Sécurité et diplomatie, sujets dominants dans la presse centrafricaine

Les journaux centrafricains de ce vendredi traitent principalement des conséquences du blocage du corridor Bangui-Douala et de la visite du vice-président de l’Assemblée nationale de la Chine.Selon le Réseau des Journalistes pour les Droits de l’Homme (RJDH), la RCA a perdu environ 5 milliards F CFA en une semaine à cause du blocage de l’axe Bouar-Garamboulaye menant à Douala (Cameroun).

Une décision consécutive à la récente attaque des éléments du Front Démocratique du Peuple Centrafricain (FDPC) d’Abdoulaye Miskine dans un village situé à 35 kilomètres de Baboua, dans la Nana-Mambéré.

Pour Ange Maxime Kazagui, le ministre de la Communication et des Médias et Porte-parole du gouvernement, « ce climat d’insécurité a occasionné un manque à gagner en termes de recettes à l’Etat centrafricain ».

Pour sa part, Le Baobab informe que lundi dernier deux véhicules ont été incendiés sur le tronçon Bouar-Béloko. Ainsi, fait-noter ce journal, la libre circulation des personnes et des biens est aussi compromise sur cet axe en raison de la présence des éléments d’Abdoulaye Miskine.

Cela fait dire au journal Le Potentiel que ce chef rebelle « fait perdre à l’Etat des milliards pour son propre intérêt et celui de ses soutiens extérieurs ».

De son côté, l’Agence Centrafricaine de Presse (Acap) fait savoir que Zheng Jianbang, le vice-président du Comité national de la conférence politique du peuple chinois (CCPPC), est arrivé à Bangui mercredi dernier.

Poursuivant, l’Acap renseigne que M. Jianbang a été reçu par le Président centrafricain, Faustin-Archange Touadéra.

De l’avis de Média plus, au regard du caractère officiel de cette visite, il n’y a pas de doute qu’elle entre dans le cadre du renforcement de l’amitié entre les parlements chinois et centrafricain et partant, de la coopération sino-centrafricaine.