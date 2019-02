Sécession au Cameroun : le Vatican prêt à faire la médiation

Le secrétaire pour les Relations avec les États au Saint-Siège, Paul Richard Gallagher, a fait part de la disposition du Vatican à aider le Cameroun dans la résolution de la crise sécessionniste anglophone, qui depuis octobre 2016 déchire et ensanglante les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.L’émissaire du pape François qui était reçu en audience lundi soir à Yaoundé par le ministre des Relations extérieures, Lejeune Mbella Mbella, a d’abord salué «les efforts jusqu’ici déployés par le gouvernement», avant d’exposer à son interlocuteur la médiation qu’il compte entreprendre au nom du Vatican dans la crise sécessionniste au Cameroun.

Entre autres démarches, Paul Richard Gallagher a sollicité, pour le compte du nonce apostolique, Julio Murat, une audience auprès du chef de l’État, Paul Biya.

L’on note que l’Église catholique, et les confessions religieuses en général, subissent les contrecoups de la guerre indépendantiste au Cameroun, sous forme de paralysie de leurs activités apostoliques et éducatives, mais aussi l’enlèvement et parfois l’exécution de pasteurs attribués aux séparatistes anglophones.