Schenker : Le plan d’autonomie pour le Sahara marocain est l’option la plus réaliste pour résoudre le conflit

Le secrétaire d’Etat adjoint en charge des questions du Proche-Orient et de l’Afrique du Nord, David Schenker a affirmé que le plan d’autonomie pour le Sahara marocain est l’option la plus réaliste pour résoudre le conflit.« Le plan du Maroc prévoit l’autonomie sous souveraineté marocaine et représente l’option la plus réaliste pour résoudre le conflit du Sahara occidental, qui dure depuis trop longtemps et continue d’avoir un impact négatif sur la vie des Marocains et des Sahraouis », a-t-il dit lors lors d’une Conférence ministérielle de soutien à l’initiative d’autonomie sous la souveraineté du Maroc, tenue vendredi en visioconférence.

Le responsable gouvernemental américain a rappelé que chaque administration américaine depuis le président Clinton a affirmé son soutien à la proposition d’autonomie du Maroc.

La proclamation du président américain Donald Trump le 10 décembre reconnaît la souveraineté marocaine sur le Sahara et indique clairement que la proposition d’autonomie du Maroc est la seule base d’une solution juste et durable du conflit, a affirmé le responsable américain au cours de cette conférence à laquelle une quarantaine de pays ont été représentés, dont 27 au niveau ministériel.

Et d’assurer que les États-Unis encouragent les parties concernées, l’ONU et la communauté internationale à « examiner sérieusement le plan d’autonomie du Maroc comme la seule base crédible et réaliste de négociations ».

« Après près de trois décennies où le statu quo n’a pas permis de percer, saisissons ce moment pour relancer les négociations dans le cadre du plan d’autonomie du Maroc et aux côtés de l’ONU, pour trouver une solution pacifique au bénéfice de toutes les parties », a-t-il lancé.