Santé : le Tchad fait recours aux spécialistes en médecine étrangers

La commission spéciale conjointe de recrutement des spécialises en médecine est à pied d’œuvre, elle a été installé le 3 novembre 2020. Elle a été installée par le ministre de la Santé publique, Abdoulaye Sabre Fadoul

Les autorités sanitaires du Tchad veulent offrir une meilleure qualité de soins dans les établissements hospitaliers du pays. A cet effet, une unité spéciale a été mise sur pied pour recruter les spécialistes de la médecine. Il s’agit de la commission spéciale conjointe de recrutement des spécialistes dans le domaine de la médecine

En installant cette commission, le ministre de la santé a précisé que son objectif est de recruter les médecins spécialistes étrangers destinés au renforcement de la résilience du système de santé par la prestation des soins et formation à haut niveau. . Elle devra également évaluer les besoins en termes de spécialités médicales à renforcer, définir les critères de recrutement de ces spécialistes et négocier les conditions de leurs contrats avant leur approbation par les autorités compétentes et établir des contacts et proposer des partenariats avec toutes les institutions parties prenantes en vue de convenir des modalités d’association, de contractualisation et/ou de collaboration.

Abdoulaye Sabre Fadoul ajoute que, ces médecins formeront également des jeunes médecins tchadiens. « Le pays n’a pas la capacité de former suffisamment des médecins spécialistes, ce qui oblige le Ministère à accorder des autorisations à des jeunes médecins pour permettre d’aller se spécialiser à l’extérieur, mais cela se fait à compte-goutte », note le ministre de la santé publique.