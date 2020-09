Santé et social au menu des quotidiens marocains

Les quotidiens marocains parus ce mardi se focalisent sur nombre de sujets notamment le CHU de Tanger, l’autorisation accordée aux cliniques pour effectuer des tests PCR et les projets de décrets sur l’AMO et la retraite pour les indépendants.+Aujourd’hui le Maroc+ indique que le Centre hospitalier universitaire (CHU) de Tanger entre dans sa phase finale de construction et de l’équipement de ses différents services.

Pour pouvoir alléger la pression qui s’intensifie en ce temps de Covid-19 sur les hôpitaux de la région, les responsables de ce nouveau projet ont décidé d’accélérer, depuis le début de la pandémie, le rythme de sa réalisation en vue d’être livré dans les brefs délais et selon l’agenda nouvellement préétabli.

D’autant plus que l’entrée en service du CHU de Tanger est prévue pour le début du quatrième trimestre prochain. D’une enveloppe budgétaire de plus de 2,3 milliards de dirhams, le nouveau centre hospitalier, dont le financement est assuré en sa globalité par le Fonds Qatari, vise à répondre aux attentes de la population nordique en général et tangéroise en particulier, écrit-il.

+Le Matin+ rapporte que le ministère de la Santé vient de décider un changement majeur dans la stratégie de dépistage en accordant à plus de laboratoires privés de procéder aux tests PCR en respectant un cahier de charge dont la principale disposition est la livraison des résultats sous un délai ne dépassant pas 24 heures.

Afin de rendre le processus plus fluide et rapide, le ministère de la Santé a autorisé les laboratoires privés, qui ne l’étaient pas auparavant, à effectuer les tests de dépistage de la Covid-19. Il s’agit d’une importante décision qui va permettre de soulager les laboratoires, notamment du public qui sont submergés par les demandes de tests, commente la publication.

+L’Economiste+ fait savoir que le Conseil de gouvernement examinera, jeudi, quatre projets de décret dont le 1er concerne l’application de certaines dispositions de la loi relative à la simplification des procédures et des formalités administratives.

Le 2e texte vise à compléter l’annexe au décret d’application de la loi relative au régime de l’assurance maladie obligatoire de base (AMO et la loi portant création d’un régime spécial de retraite pour les catégories des professionnels et travailleurs indépendants, et des personnes non salariées exerçant une activité privée.

Quant aux 3e et 4e projets de décret, ils concernent l’application de la loi sur le régime de l’AMO et la loi portant création d’un régime spécial de retraite pour les catégories des professionnels et travailleurs indépendants, et les personnes non salariées exerçant une activité privée. Respectivement les huissiers de justice et les guides touristiques.