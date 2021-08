Santé, économie et diplomatie au menu des quotidiens marocains

L’évolution de la situation épidémiologique au Maroc, les retombées négatives de la crise sanitaire sur l’économie et les relations Maroc-Israël, sont les principaux sujets traités par les quotidiens marocains parus ce jeudi.+Aujourd’hui Le Maroc+ écrit que le Maroc est entré dans une nouvelle étape dans la circulation de la Covid-19, marquée par une forte propagation du virus, notant que le bilan des décès par jour ne cesse d’augmenter depuis quelques semaines déjà.

Face à cette situation, le journal appelle au sérieux et à la responsabilité de tout un chacun en observant au maximum les gestes barrières et de protection, estimant nécessaire de continuer dans la politique de vaccination massive qui fonctionne très bien avec pratiquement 15 millions de personnes qui ont reçu au moins une dose.

« En attendant que cette quatrième vague s’estompe, il faut redoubler de vigilance », insiste-t-il, rappelant que le Maroc a fait un très grand effort en multipliant les fournisseurs avec les vaccins AstraZeneca, Sinopharm, Janssen et bientôt Pfizer BioNTech.

+Le Matin+ rapporte qu’il est fort probable que le Maroc emboîte le pas aux autres pays qui ont fait de la vaccination une arme efficace pour protéger la toute jeune génération âgée de moins de 17 ans, et ce avec l’arrivée au Maroc de la souche indienne du coronavirus.

C’est ce qu’a confirmé au journal Dr Moulay Saïd Afif, pédiatre et membre du Comité technique et scientifique de la vaccination anti-Covid, qui s’est penché sur la question. Le Comité va se réunir pour discuter de la possibilité de faire vacciner les enfants âgés de 12-17 ans avant la rentrée scolaire.

Une recommandation qui pourrait répondre aux soucis des parents concernant la protection de leurs progénitures. A noter que les enfants tous âges confondus peuvent être malades de la Covid-19, voire développer des formes sévères de la maladie, surtout en cette période critique marquée par la propagation rapide du variant Delta, a rappelé Dr Afif, cité par le quotidien.

Abordant les retombées négatives de la crise sanitaire sur l’économie, +L’Opinion+ indique que le prix du Covid sera encore lourd à supporter avec ses variants qui semblent s’installer dans la mutation et donc la durée, ajoutant que l’économie dans son ensemble en a ressenti les effets.

De l’industrie au commerce de détail, la crise a étendu son manteau et les faillites se comptent par centaines et les pertes d’emplois en milliers, poursuit la publication, faisant savoir que « dans ce désastre économique et sanitaire, sans doute, il ne s’agit pas de tergiverser mais de répondre à l’urgence ».

« Le choix de la raison est vite fait : une usine peut être redémarrée, des emplois peuvent être retrouvés mais une vie qui disparaît, c’est sans retour et à tout jamais », soutient-il.

+Maroc le Jour+ rapporte que le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, s’est entretenu, mercredi à Rabat, avec le président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense à la Knesset d’Israël, Ram Ben Barak, en visite au Maroc dans le cadre d’une délégation conduite par le ministre israélien des Affaires étrangères, Yair Lapid.

La situation actuelle dans la région du Moyen-Orient, les multiples défis qui y sont associés ainsi que les moyens susceptibles d’instaurer la sécurité et la paix dans les diverses parties du monde, ont été au centre de ces entretiens, en plus de nombreuses questions d’actualité d’intérêt commun.

Les discussions ont également porté sur les perspectives de coopération entre les deux institutions législatives à travers la mise à contribution des multiples mécanismes de la diplomatie parlementaire, ainsi que les potentialités dont disposent les deux pays dans les différents domaines, souligne le journal.