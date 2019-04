Sanofi lance un nouvel outil éducatif pour lutter contre le paludisme

Le laboratoire Sanofi met en place un nouvel outil éducatif pour lutter contre le paludisme avec un premier jeu digital dénommé «Moski Memory».Selon un communiqué de presse du laboratoire transmis, mercredi, à APA, ce nouvel outil pédagogique est lancé « à l’ occasion de la Journée mondiale contre le paludisme (commémorée le 25 avril) ».

«Il est primordial d’investir dans la sensibilisation de la population et dans l’amélioration de la prévention pour lutter contre ce fléau », a déclaré Amy Fall-Ndao, responsable médical Afrique Sanofi Global Health pour qui « les enfants sont de très bons ambassadeurs et le jeu un excellent moyen pour capter leur enthousiasme et partager ce qu’ils ont appris ».

Cette création intègre les technologies de l’information et de la communication.

« Après le succès rencontré par la gamme Moski Kit® et par le dessin animé lancé en 2017, le Moski Toon®, nous sommes très enthousiastes de ce nouvel outil ludique et pédagogique », se félicite, Isabelle Villadary, responsable du programme paludisme Sanofi Global Health.

De son avis, « au-delà de son intérêt éducatif sur la maladie et les moyens de s’en protéger, le caractère digital de ce nouvel outil est adapté à l’évolution de nos sociétés» .

Sanofi est une entreprise bio-pharmaceutique mondiale spécialisée dans la santé humaine. Elle fait de la prévention des maladies avec ses vaccins et propose des traitements innovants.

Selon l’Organisation Mondiale de la santé (OMS), les enfants sont les premières victimes du paludisme. « En Afrique, un enfant meurt encore toutes les deux minutes de ce fléau », indique un rapport 2018 de l’organisation.