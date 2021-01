Sahara : L’initiative marocaine d’autonomie soutenue par une myriade de pays

Par Hicham Alaoui — De nombreux pays participant à la Conférence ministérielle de soutien à l’Initiative d’autonomie au Sahara sous la souveraineté du Maroc, tenue virtuellement ce vendredi, ont tous exprimé leur appui fort à l’Initiative marocaine d’autonomie, comme seule base pour une solution juste et durable au conflit régional du Sahara.Organisée à l’invitation du Maroc et des Etats-Unis d’Amérique, les participants à cette conférence, se sont engagés à continuer à plaider en faveur d’une solution se basant uniquement sur l’Initiative marocaine d’autonomie pour la résolution du conflit du Sahara, selon la synthèse des Présidents rendue publique à l’issue de la Conférence.

Représentant 40 pays, dont 27 étaient représentés à un niveau ministériel, les participants ont rappelé la Proclamation des États-Unis d’Amérique du 10 décembre 2020, intitulée « Reconnaissance de la Souveraineté du Royaume du Maroc sur le Sahara Occidental », qui a réaffirmé le soutien à la proposition marocaine, sérieuse, crédible et réaliste, d’autonomie comme seule base d’une solution juste et durable au conflit sur le territoire du Sahara.

Cette Proclamation a également exhorté les parties à engager des discussions en coordination avec les Nations Unies dans les plus brefs délais.

Les participants ont également souligné que la Proclamation Présidentielle américaine détermine les orientations des efforts visant à faire progresser le processus politique mené sous les auspices exclusifs des Nations Unies en vue d’atteindre une solution politique, avec l’initiative d’autonomie comme seule base réaliste à celle-ci.

Cette Proclamation renforcera le consensus international en faveur du processus politique sous les auspices exclusifs des Nations Unies.

La Conférence a mis en évidence la décision de vingt États membres des Nations Unies d’ouvrir des Consulats Généraux dans les villes marocaines de Laâyoune et de Dakhla, en considérant que de telles mesures vont favoriser les opportunités économiques et commerciales dans la région, renforcer sa vocation en tant que pôle économique pour l’ensemble du continent et permettre d’atteindre une solution politique définitive, tellement attendue, à ce conflit qui dure depuis plusieurs décennies.

Les participants ont aussi salué les projets de développement lancés dans la région, notamment dans le cadre du « Nouveau Modèle de Développement des Provinces du Sud », s’engageant à continuer à plaider en faveur d’une solution se basant uniquement sur l’Initiative marocaine d’Autonomie pour la résolution du conflit du Sahara.