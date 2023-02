Sahara: L’Espagne réaffirme son soutien à l’initiative marocaine d’autonomie

L’Espagne a réitéré sa position, au sujet de la question du Sahara, exprimée dans la Déclaration Conjointe adoptée le 7 avril 2022, indique la Déclaration conjointe rendue publique à l’issue des travaux de la 12ème session de la Réunion de Haut Niveau (RHN) Maroc-Espagne, tenue jeudi à Rabat.Dans la Déclaration du 7 avril dernier, l’Espagne considère l’initiative marocaine d’autonomie, présentée en 2007, comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend autour du Sahara.

Madrid reconnait également dans la Déclaration d’avril 2022, « l’importance de la question du Sahara pour le Maroc ainsi que les efforts sérieux et crédibles du Maroc dans le cadre des Nations Unies pour trouver une solution mutuellement acceptable ».

En matière de lutte contre le terrorisme, le Maroc et l’Espagne ont exprimé leur détermination à renforcer leur coopération dans la lutte contre le terrorisme, soulignant qu’ils continueront à œuvrer conjointement et dans le cadre des Nations Unies au développement des efforts internationaux en matière de lutte contre le terrorisme et son financement.

Les deux pays ont également mis en exergue leur engagement particulier dans la lutte contre le terrorisme international, ce qui est capital pour la sécurité et la stabilité de la région euro-méditerranéenne et sur le plan global.

Dans ce sens, le Maroc et l’Espagne, qui se sont félicités des résultats obtenus dans la lutte contre le terrorisme, expriment leur plus profonde condamnation des actes terroristes, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de leurs territoires, ainsi que de toute forme de violence qui menace les droits et les libertés des citoyens.

Les deux parties ont aussi renouvelé leur engagement en faveur de la paix et de la stabilité, du développement durable et des droits humains, notamment dans le cadre des Nations Unies.

Elles ont aussi souligné leur attachement à la préservation et à la consolidation de la relation Maroc-Union Européenne (UE) et exprimé leur volonté de développer davantage le Statut avancé du Maroc auprès de l’UE, le prochain Conseil d’association étant une occasion importante dans ce sens.

Par ailleurs, le Maroc et l’Espagne indiquent qu’ils collaboreront activement dans la promotion des initiatives phares du Plan économique et d’investissement pour le voisinage Sud de l’Union Européenne, en particulier dans le cofinancement des investissements prévus par le Fonds d’investissement stratégique du Maroc dans l’accompagnement et l’accélération de la transition verte, dans le développement de systèmes de protection sociale pour les groupes les plus vulnérables, dans la participation du Maroc au programme de recherche Horizon Europe et dans le financement de son infrastructure numérique, dans le développement des énergies renouvelables et dans l’initiative marocaine « Génération verte » pour le développement des zones rurales.

Dans cette même veine, les deux pays se félicitent de la signature par le Maroc et l’UE du MoU d’un « Partenariat Vert » ayant pour objectif de renforcer la coopération en matière d’énergie, de lutte contre le dérèglement climatique, de protection de l’environnement et de stimuler « l’économie verte ».

Les deux pays continueront aussi à travailler en étroite collaboration pour développer la coopération entre le Conseil de l’Europe et le Maroc, avec l’objectif central de rapprocher les normes marocaines aux normes européennes dans tous les domaines.

Par ailleurs, le Maroc souligne l’importance qu’il attache à la présidence espagnole du Conseil de l’Union Européenne pendant le second semestre de 2023, notamment pour l’approfondissement des relations privilégiées du Maroc avec l’UE et pour le renforcement des relations euro-méditerranéennes, euro-arabes et euro-africaines.