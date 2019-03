Sadio Mané côtoie la politique et les faits divers dans les quotidiens sénégalais

L’attaque sénégalais de Liverpool, Sadio Mané, la politique et les faits de société sont les sujets phares traités par la presse sénégalaise parvenue samedi à APA.« Angleterre : Liverpool-Tottenham-Super Sadio pour confirmer », titre Record, expliquant qu’après la trêve internationale, les championnats européens reprennent leur droit ce week-end et qu’en Angleterre, Sadio et Liverpool reçoivent ce dimanche Tottenham pour conserver leur première place.

Pour Stades, « Sadio veut scalper Tottenham ». Ce quotidien sportif pose le débat sur le départ de Sadio Mané pour Real Madrid, avant de s’interroger : « Bonne ou mauvaise idée ? »

De son côté, L’Observateur donne la parole à Fousseyni Diawara, ancien international et coordonnateur de la sélection malienne qui affirme que « Sadio pourra se battre pour être le Ballon d’Or mondial s’il gagne la Can ».

En politique, Walf Quotidien se focalise sur la proposition de dissolution du Haut Conseil des Collectivités Territoriales (HCCT) et du Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE), dirigés respectivement par Ousmane Tanor Dieng et Aminata Tall.

Ce faisant, le journal constate que « les petits partis crient pour leur survie ».

« Investiture du président de la République le 02 avril prochain-Macky Sall, à l’épreuve d’Idy (arrivé 2ème à la présidentielle du 24 février 2019) et Cie ! »

Pour la prestation de serment de Macky Sall, le Forum du justiciable pose dans Vox Populi « le préalable de la déclaration de patrimoine ».

Notant des manœuvres politiques dans la mouvance présidentielle en perspective de la présidentielle de 2024, Vox Populi estime que « la bataille pour la succession de Macky est lancée ».

Pendant ce temps, le quotidien national Le Soleil rapporte les propos du ministre français de l’Economie, Bruno Le Maire qui affirme que « le Sénégal est l’exemple de l’Afrique qui réussit ».

« La France lance Choose Africa pour les Pme africaines », poursuit Le Soleil à côté du Quotidien qui indique que « Bruno Le Maire (est) Franc » sur la sortie de l’Afrique du Cfa. « La France, dit le ministre, est prête à suivre cette audace. C’est aux Etats d’imaginer l’avenir de la zone de manière souveraine ».

Mais pour EnQuête, en visite au Sénégal, « Bruno Le Maire défend le franc Cfa ».

A sa Une, ce journal parle de « licenciements inquiétants » à Sabodala Gold Operation (SGO) car, « malgré les chiffres records en 2018, Sgo a procédé à de nombreux licenciements », poussant « le personnel aux abois » à cause de nouveaux gisements découverts au Burkina Faso et en Côte d’Ivoire.

« Vieux appareils et ennuis techniques récurrents : Les Sénégalais d’Amérique crashent Delta Airlines », titre L’As.

Le Quotidien revient sur la polémique autour du téléfilm « Maîtresse d’un homme marié » et informe que « le Conseil national de régulation de l’audiovisuel (Cnra) avertit Marodi ».

« Attaque agence Wafacash-Les deux militaires braqueurs vers l’instruction », note EnQuête, faisant dire à Vox Populi que les deux militaires braqueurs risquent gros ».

L’Observateur affiche « les tristes aveux d’un des soldats braqueurs », Abdoulaye Dia, Sapeur-pompier au Groupement de soutien de l’armée de l’air, qui confie : « J’ai planifié le braquage pour baptiser mon enfant ».