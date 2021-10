RwandAir et Qatar Airways signent un accord de partage de codes

La compagnie nationale rwandaise, RwandAir, a annoncé la signature d’un accord de partage de codes avec Qatar Airways.Ce partenariat offrira plus d’options et une expérience plus rationalisée aux clients voyageant vers d’autres destinations, selon un communiqué conjoint publié mercredi par les deux compagnies

Grâce à ce partenariat, la compagnie rwandaise lancera également de nouveaux vols sans escale entre son hub de Kigali et Doha en décembre, ce qui pourrait changer la donne dans la dynamique de l’aviation régionale, indique le communiqué.

L’accord, qui a été conclu à Doha entre Yvonne Makolo, PDG de RwandAir, et Akbar Al-Baker, PDG du groupe Qatar Airways, profitera aux voyageurs du monde entier qui empruntent les deux compagnies.

Les deux responsables affirment que cela permettra d’étendre le réseau de lignes de chaque transporteur.

« Il s’agit d’une étape importante pour RwandAir, qui marque le début d’un nouveau voyage passionnant avec Qatar Airways. Nous sommes également très fiers d’accueillir Doha dans notre réseau de lignes, ce qui permettra de relier les clients à la plaque tournante de Qatar et d’élargir davantage leur carte de vols », a déclaré Yvonne Makolo.

« Cet accord de partage de codes offrira à nos clients un choix et une flexibilité bien plus grands, permettant à RwandAir de renforcer sa présence mondiale et de s’appuyer sur sa solide et fidèle clientèle africaine », a-t-elle ajouté.

La compagnie aérienne affirme que les clients peuvent profiter de la simplicité d’acheter des vols de correspondance sur les deux compagnies aériennes en utilisant une seule réservation, avec une expérience transparente de billetterie, d’enregistrement, d’embarquement et de contrôle des bagages qui englobe l’ensemble du voyage.

« Alors que nous continuons à sortir de la pandémie, ce partenariat représente une autre étape extrêmement importante sur notre piste de rétablissement, et nous espérons pouvoir offrir d’autres engagements de ce type à nos clients dans un avenir très proche », a ajouté Mme Makolo.

Le directeur général du groupe Qatar Airways a déclaré que l’accord de partage de codes sera très bénéfique pour les deux compagnies aériennes et les deux pays, alors que les voyages à travers le monde commencent à reprendre.

« Nous partageons un lien très étroit et collaboratif avec le Rwanda et nous nous félicitons du nouveau service sans escale de RwandAir entre Kigali et notre maison à Doha ».

« Avec cet accord de partage de codes, nous nous engageons à offrir un plus grand choix et une meilleure connectivité à nos clients en Afrique et dans le monde entier », a déclaré Al-Baker.

Il a ajouté que ce nouveau partenariat contribuera à positionner Qatar Airways dans la région et complétera la stratégie d’expansion africaine de la compagnie aérienne.

« Alors que nous nous préparons à répondre à la demande de voyage refoulée, je vois des partenariats dynamiques comme celui-ci propulser le voyage, le tourisme et le commerce fermement sur la voie de la reprise », a-t-il ajouté.

Le nouveau partage de codes permettra aux clients de RwandAir de réserver des offres attractives vers des destinations populaires aux États-Unis, telles que New York, Washington, Dallas et Los Angeles.

Le partenariat permettra également d’étendre ces offres à des villes européennes clés, telles que Londres, Zurich et Madrid, et à des points en Asie, tels que Singapour, Kuala Lumpur et Bangkok.

RwandAir affirme que les personnes voyageant sur la compagnie nationale bénéficieront de services exceptionnels.

La compagnie aérienne a remporté le prix du meilleur personnel de compagnie aérienne en Afrique lors de la remise des prix Skytrax 2021.