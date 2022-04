Rugby à 7 : le Sénégal avance masqué vers la Coupe d’Afrique

La sélection olympique espère frapper un grand coup durant la compétition prévue les 23 et 24 avril 2022 à Kampala, en Ouganda.« On nous tue, mais on ne nous déshonore pas ! ». La Fédération Sénégalaise de Rugby (FSR) a fait sienne la devise de l’armée du pays pour aller à l’assaut de ses adversaires dans le cadre de l’Africa Cup.

Ce tournoi est qualificatif à la Coupe du monde de rugby à 7 et aux Jeux du Commonwealth. Il mettra aux prises 14 nations africaines : l’Ouganda, la Namibie, le Sénégal, la Zambie, le Cameroun, le Burkina, le Bostwana, le Ghana, le Zimbabwe, le Kenya, l’île Maurice, le Burundi et Madagascar.

Pour son entrée en lice, le Sénégal sera opposé au Kenya considéré comme « un géant du rugby mondial », souligne la FSR.