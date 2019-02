RHDP: « mise en place des organes du parti dans deux mois » (Adama Bictogo)

Les organes du Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (RHDP, au pouvoir) qui vient de tenir son congrès ordinaire, seront mis en place dans deux mois, a annoncé Adama Bictogo, cadre de ce parti, faisant, jeudi, le bilan du congrès, en sa qualité de président du comité d’organisation.Mais avant, «dès le mois de février, le RHDP va, désormais, occuper l’espace Côte d’Ivoire jusqu’en 2020», a souligné M. Bictogo, selon qui «le RHDP est créé autour de trois valeurs essentielles que sont la société de justice, la société de liberté et la société du progrès partagé pour servir et bâtir la Côte d’Ivoire nouvelle ».

Le samedi 26 janvier, des partis politiques et mouvements politiques ont donné naissance au RDHP unifié et confié les destinées de ce parti qui va transformer notre pays au président Alassane Ouattara, selon Adama Bictogo, saluant « l’engagement et la détermination des militants et des Ivoiriens en général, à porter ce nouveau pacte social autour du président Ouattara».

« Toutes les sections des partis composant le RHDP se transformeront en sections RHDP pour constituer une unité d’actions avant la mise en place effective des organes et instances du parti dans deux mois», a expliqué M. Bictogo indiquant que « selon les sources policières ce sont 200.000 personnes qui ont envahi le stade Houphouët-Boigny lors de ce congrès».

Par ailleurs, il a fait remarquer que le « parti ne répondra plus aux injures d’où qu’elles viennent». «Nous serons désormais occupés à consolider le RHDP»,a-t-il promis.