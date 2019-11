Réplique de l’Etat ivoirien suite à des propos de Bédié sur la gouvernance de Ouattara

Le gouvernement ivoirien a réagi mardi à la suite de « jugements de valeur » tenus par le président du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (Pdci, ex-allié au pouvoir), Henri Konan Bédié, sur la gouvernance de Alassane Ouattara.M. Bédié critiqué farouchement la gouvernance du chef de l’Etat ivoirien Alassane Ouattara lors d’une réunion du Bureau politique du Pdci qui s’est tenue le 14 novembre 2019, et qui a eu pour ordre du jour principal la convention d’investiture du candidat du parti pour la présidentielle de 2020.

Le porte-parole du gouvernement ivoirien, Sidi Touré, a produit un communiqué s’insurgeant que M. Bédié ait « porté des jugements de valeur sur la gouvernance, la gestion, l’impact social de l’action gouvernementale et la paix en Côte d’Ivoire ».

« Concernant la gouvernance et les marchés publics, le gouvernement ivoirien, transparent sur la question, souhaite apporter les clarifications suivantes aux graves affirmations du président Bédié », écrit M. Sidi, indiquant qu’ « à fin juin 2019, sur 1.726 marchés approuvés pour un montant total de 553,6 milliards de FCFA, plus de 72% ont fait l’objet de procédures concurrentielles ».

« Les procédures de gré à gré, qui représentent 25% des marchés approuvés ont porté, en application des dispositions du code des marchés publics, sur des projets d’urgence à caractère sécuritaire et ceux à fort impact social tels que l’électrification rurale, l’adduction en eau potable, la vie scolaire et les travaux d’assainissement en prévision de la saison des pluies », souligne le porte-parole du gouvernement.

« Sur cette question, on se souviendra que c’est sous le président Bédié que la Côte d’Ivoire a connu la suspension de la coopération avec les bailleurs de fonds suite à l’affaire des 18 milliards », rappelle M. Sidi Touré, ajoutant que « les auteurs de cette triste affaire de détournement des fonds de l’Union européenne destinés aux nouveau-nés des centres de santé et à la fourniture des services essentiels, d’eau et d’électricité, sont des proches » de M. Bédié.

Au sujet des logements sociaux, il a fait remarquer que « plus de 15.382 logements sociaux ont été construits de 2012 à 2019. Tous les autres projets annoncés par le gouvernement seront achevés dans le cadre du Programme Social du Gouvernement qui a déjà mobilisé 1.000 milliards de FCFA ».

Par ailleurs, poursuit-il, « il est totalement erroné de parler de populations déguerpies sans indemnisation puisque ce sont 10,8 milliards de FCFA qui ont été payés aux ayants droit sous forme de purges des droits coutumiers et d’indemnités. Le reste des purges et des indemnisations estimées à 2,5 milliards de FCFA déjà budgétisés, sera payé aux autres bénéficiaires ».

Dans son discours M. Bédié avait aussi mis en doute « la capacité du Gouvernement à œuvrer pour la réconciliation ». Pour le porte-parole du gouvernement ivoirien Le chef du Pdci est « sans conteste celui qui a besoin de se réconcilier avec les Ivoiriens tant ses discours identitaires et sectaires passés et présents, sont aux antipodes des valeurs de paix ».

Evoquant la dette en pourcentage du PIB, le porte-parole du gouvernement ivoirien, a noté que le taux est passé de « 66% en 2011 à 48,6% en 2018, bien en deçà de la norme de la CEDEAO qui est de 70% ».

Ces statistiques, selon lui, montrent que « le gouvernement actuel a réalisé en huit ans beaucoup plus que n’importe quel autre gouvernement dans le passé. Il est également indéniable que l’action du gouvernement, appréciée par la grande majorité des Ivoiriens, a permis d’améliorer la gouvernance en Côte d’Ivoire et les conditions de vie de nos concitoyens ».