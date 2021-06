Réouverture du Pont de N’guéli à la frontière entre le Tchad et le Cameroun

La liaison entre N’Djamena au Tchad et la ville de Kousseri au Cameroun via le Pont de N’Guéli est de nouveau opérationnelle. Ce poste frontalier a été réouvert le 17 juin 2021 par le ministre tchadien en charge de la sécurité

Le trafic entre le Cameroun et le Tchad via le pont de N’guéli pourrait reprendre de si peu, après plus d’un an d’arrêt. Le ministre de la Sécurité publique et de l’Immigration, le général Souleyman Abakar Adam, a présidé une cérémonie de réouverture du Pont de N’Guéli hier. En présence du directeur général de la police nationale, et le contrôleur Ousman Bassy Lougma

Cette frontière terrestre a été fermée en mars 2020 en raison de la crise sanitaire imposée par la pandémie du coronavirus. Les autorités tchadiennes avaient décidé de fermer ce poste frontalier pour éviter la circulation du virus. Des milliers de camerounais et tchadiens effectuent des navettes sur le Pont de N’Guéli.

Il est important de préciser que cette décision a été prise uniquement par le côté tchadien. Pour le Cameroun, le pont reste fermer. Toutefois, le ministre Souleyman Abakar Adam, rassure que le gouvernement se rapprochera des autorités camerounaises pour connaitre, les modalités pratiques, en vue de la réouverture