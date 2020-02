René Yédiéti, lauréat du prix «Le Journal De l’Economie» du meilleur patron d’entreprise 2019 en Côte d’Ivoire

Le président directeur général (PDG) de la Librairie de France Groupe, René Yediéti a été sacré, jeudi à Abidjan, lauréat du grand prix «Le Journal De l’Economie» du meilleur patron d’entreprise 2019.Il a été désigné par un jury composé uniquement de journalistes économiques de la presse nationale et internationale. Le bilan de l’entreprise, l’ouverture aux médias, les actions RSE (Responsabilité sociétale des entreprises) et le fait d’être épargné par les scandales ont été les critères d’évaluation.

M. Yediéti a également remporté deux prix spéciaux dans les catégories de l’ouverture aux médias et le fait d’être épargné par les scandales. Réceptionnant son trophée avec humilité et fierté, il a souligné que ce prix vient récompenser le travail accompli par son entreprise dans la promotion de l’éducation et l’innovation avec la mise à disposition des populations d’instruments du savoir.

Pour lui, ce prix va stimuler ses équipes à travailler davantage, en améliorant sa proximité avec ses clients. Outre, M. Yediéti, deux autres lauréats ont été distingués.

Il s’agit de M. Bodiel N’Diaye, directeur général de l’entreprise Barrick Côte d’Ivoire, lauréat du prix «Le Journal de l’Economie » du meilleur patron d’entreprise dans la catégorie RSE et de M. Amidou Traoré, directeur général de Côte d’Ivoire Energies, lauréat du prix «Le journal de l’Economie » du patron d’entreprise ayant le meilleur bilan.

Pour M. Eugène Kadet, directeur général du Journal de l’Economie et promoteur du prix «Le Journal De l’Economie» du meilleur patron d’entreprise, cette distinction, qui est à sa première édition, vise à apporter le regard avisé qui est celui des journalistes économiques sur l’activité des entreprises.

Ce prix, pour ses prochaines éditions vise selon lui, à inscrire cette distinction comme une référence pour les opérateurs économiques ivoiriens.