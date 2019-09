Religion, Macky Sall, politique et football au menu de la presse sénégalaise

Les quotidiens sénégalais parvenus mercredi à APA s’intéressent principalement aux préparatifs de l’inauguration vendredi de la grande mosquée Massalikoul Djinane, au séjour de Macky Sall à New York pour le sommet de l’ONU et à divers sujets partagés entre la société et le football.« Massalikoul Djinane bunkerisée », titre L’AS, notant que 1600 policiers sont « mobilisés » pour l’inauguration de la mosquée construite par la communauté mouride à Dakar.

Pour cet évènement, la capitale sénégalaise est « sous haute surveillance », constate Le Quotidien, soulignant également qu’un plan de circulation « très draconien » est mis en place.

En même temps, « le QG du khalife (est) transformé en lieu de pèlerinage », notamment la maison Keur Serigne Touba de Colobane qui est prise d’assaut par les talibés, rapporte Vox Populi, qui signale par ailleurs que Dakar est « nettoyée de ses délinquants (avec) 587 personnes interpellées ».

Sur un autre sujet, le quotidien national Le Soleil salue le discours du président Macky Sall à la 74e session de l’ONU pour son « vigoureux plaidoyer pour l’Afrique ». « Contre le terrorisme et l’extrémisme violent, pour la paix, il appelle ardemment à la réconciliation entre Israël et la Palestine », rapporte le journal.

Si Walfadjri note que le président Sall « vend sa CMU (couverture maladie universelle) aux bailleurs », il ne raconte pas moins les coulisses de sa visite dans la ville américaine où, selon le journal, des compatriotes l’ont brocardé.

L’Observateur fait pour sa part un focus sur la détention de l’ex-maire de Dakar Khalifa Sall et se demande pourquoi il « reste en prison » malgré la possibilité d’une grâce présidentielle qui serait suspendue à une «exigence » de Macky Sall.

Sur le dialogue politique, Sud Quotidien note un « bilan d’étape mitigé » deux mois après le démarrage des concertations. « Des acquis sur le rasoir » comme l’élection des maires et Cie au suffrage universel avec des variantes et « des questions brûlantes en suspens » telles le bulletin unique et le statut du chef de l’opposition, analyse le journal.

En football, Record informe que le sélectionneur Aliou « Cissé (fera) face à la presse le 30 septembre » prochain pour dévoiler sa liste des 23 Lions devant faire face au Brésil de la star parisienne Neymar, en match amical international prévu en octobre.

Sur un autre angle, le journal dévoile « les grandes dates de la saison » pour la Ligue sénégalaise de football professionnel. Ainsi, la Ligue 1 jouera ses compétitions « entre le 7 décembre et le 17 juillet ».