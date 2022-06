Religion : le voyage du pape François en Afrique reporté

Pour des raisons de santé, le voyage du pape François en Afrique, en juillet 2022 est reporté. Il devait respectivement se rendre en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud.

Par un communiqué du 10 juin 2022, le Vatican annonce le report du voyage du pape en RD-Congo et au Soudan du Sud, prévu du 2 au 7 juillet. En cause, la santé du pape, qui souffre de douleurs au genou.

« Acceptant la demande de ses médecins, et afin de ne pas compromettre les résultats des thérapies du genou encore en cours, le Saint-Père, à son grand regret, est contraint de reporter son voyage (…) à une date ultérieure qui reste à définir.» Le service de presse du Vatican n’a pas précisé la date du report du voyage du souverain pontife.

Or c’est le Saint-Siège dévoilé le programme détaillé de ce déplacement de six jours. En Afrique, le pape devait se rendre à Kinshasa et à Goma en RD-Congo et à Juba au Soudan du Sud.