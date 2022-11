Religion: le 28 novembre l’église catholique va prier pour la paix au Tchad

Le président de la Conférence épiscopale du Tchad (CET), Mgr Edmond Djitangar Goedbe, demande de prier pour la ‘’ PAIX AU TCHAD’’ le 28 novembre 2022.

« De commun accord avec les autres évêques de la CET, nous avons décidé d’observer la journée du 28 novembre 2022 comme une journée de réflexion et de prière dans toutes nos paroisses et vicariats. » Une annonce de l’archevêque métropolitain de N’Djaména Mgr Edmond Djitangar, par ailleurs président de la Conférence épiscopale du Tchad.

Il exhorte toutes les paroisses de célébrer l’Eucharistie le 28 novembre pour la Paix au Tchad. L’évêque explique que ce sera l’occasion de réfléchir devant Dieu sur « les souffrances actuelles du Tchad et leurs causes » et de supplier le Seigneur de : « nous prendre en pitié pour notre incapacité de nous accepter et de gérer ensemble notre pays. Je demande à tous les curés de soigner cette liturgie et de lui donner la forme et la durée convenables puisque la journée est fériée. »

« Je ne recommande aucun rassemblement, mouvement de groupes ou organisations en dehors des espaces paroissiaux. Que le désir de la paix dans nos cœurs, dans nos familles, dans la société et dans le pays soit au centre de nos prières et de nos initiatives. », insiste l’archevêque de N’Djamena.