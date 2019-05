RDC: Tshisekedi promeut son oncle et confirme le chef d’état-major

Le président congolais Félix Tshisekedi a nommé un de ses oncles à l’intendance des services de la présidence en République démocratique du Congo, tout en confirmant dans ses fonctions le chef d’état-major nommé par son prédécesseur Joseph Kabila.

Le président Tshisekedi a nommé son oncle, le cardinal Gérard Mulumba, « chef de la maison civile » du chef de l’État, avec rang de ministre, dans une ordonnance lue mercredi sur la chaîne d’Etat.

Mgr Gérard Mulumba est le frère du père de l’actuel président, l’ex-Premier ministre et opposant Etienne Tshisekedi, décédé à Bruxelles le 1er février 2017.

Sa nomination intervient juste après l’annonce du rapatriement du corps et des funérailles d’Etienne Tshisekedi à Kinshasa du 30 mai au 1er juin. Le corps était en Belgique depuis plus de deux ans faute d’accord sur les funérailles avec l’ancien régime du président Kabila.

Placée sous l’autorité directe du président de la République, la maison civile du chef de l’État est chargée de la gestion du service de l’intendance et de la logistique des résidences et sites présidentiels privés, du secrétariat privé du chef de l’État et du service médical présidentiel.

M. Tshisekedi a reconduit le général Célestin Mbala Musense au poste du chef d’état-major des Forces armées de la RDC, en le promouvant au grade de « général d’armée ».

Célestin Mbala avait été installé en 2018 par l’ancien président Joseph Kabila.

Le président a nommé le général major Jean-Claude Yav chef de la maison militaire. Un autre général, François Kabamba, a été nommé conseiller militaire du chef de l’État.