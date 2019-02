RDC : Tshisekedi préside une réunion du haut-commandement de l’armée

Le nouveau président, Félix Antoine Tshisekedi Tshilomboi a eu son premier contact avec l’armée, en présidant la réunion du haut-commandement des Forces armées de la RD Congo (FARDC), vendredi à l’état-major général des FARDC au Mont Ngaliema.Outre le chef d’état-major général et ses adjoints ainsi que les responsables des trois zones de défense du pays et les commandants des principales unités des FARDC, le ministre de la Défense nationale a également participé à cette réunion qui a notamment porté sur la situation sécuritaire à travers le territoire national. Aucun détail n’a cependant été donné à la presse à ce sujet par le porte-parole de l’armée, le général-major Léon Kasonga.

Ce dernier a cependant rapporté que le chef de l’Etat a félicité et encouragé les forces armées, leur demandant de rester disciplinées et d’aller de l’avant sous son accompagnement pour remplir leurs missions constitutionnelles de protection de la population et de l’intégrité du territoire national.

Selon la constitution de la RD Congo, le président de la République est commandant suprême des forces armées.

Elu le 30 décembre 2018, le nouveau président de la RD Congo a prêté serment le 24 janvier 2019.