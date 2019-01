RDC : les violences post-électorales font 4 morts

Deux policiers et deux civils ont été tués, jeudi à Kilwit, un fief de Martin Fayulu, lors d’une répression de la contestation des résultats donnant Félix Tshisekedi vainqueur de la présidentielle en République démocratique du Congo, a appris APA de source policière.La police locale de Kilwit, ville située dans l’ouest de la RDC, a confirmé l’information, affirmant que ces quatre victimes ont perdu la vie après une opération de sécurisation de l’ordre public.

Pour rappel, l’opposant Felix Tshisekedi a remporté l’élection présidentielle avec 38,57 des suffrages, devant Martin Fayulu (34,8%) et Emmanuel Ramazani Shadary (23,8%), selon la commission électorale nationale indépendante (Ceni). Les 18 autres candidats font des scores anecdotiques. Les résultats définitifs sont attendus au plus tard le 15 janvier 2019.

Ces résultats sont remis en cause par Martin Fayulu qui parle de « putsch électoral ». « Ces résultats n’ont rien à voir avec la vérité des urnes », a dit Fayulu, demandant un nouveau décompte des voix province par province.

L’Eglise catholique de la République démocratique du Congo (RDC) conteste elle aussi les résultats publiés par le CENI. Elle avait déployé la plus grande mission d’observation électorale lors du scrutin du 30 décembre avec plus de 40.000 observateurs, alors que l’Eglise du Christ au Congo (ECC) revendique plus de 10.000 observateurs pendant la même période et pour la même opération électorale.