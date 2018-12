RDC : les élections reportées au dimanche 30 décembre 2018

Les élections présidentielle et législatives nationales et provinciales initialement prévues en RD Congo pour le dimanche 23 décembre sont reportées une semaine plus tard et se dérouleront le dimanche 30 décembre 2018, a annoncé jeudi au cours d’une conférence de presse le président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI).Corneille Nangaa a justifié ce report par l’incendie à Kinshasa de l’un des principaux entrepôts de la centrale électorale au cours duquel la plupart des machines à voter devant servir dans la capitale ont été consumées. Il a indiqué que les machines à voter ramenées de l’intérieur du pays pour servir à Kinshasa n’étaient pas munies des bulletins de vote configurées par le fabricant de ces machines en Corée du Sud.

La commande de ces bulletins passée par la CENI ne pourra être honorée en totalité que le samedi 22 décembre dans la soirée, mettant ainsi la centrale électorale dans l’impossibilité de dispatcher tous ces bulletins avant le scrutin prévu le lendemain.

D’où la décision de décaler les élections d’une semaine car on ne peut les organiser en laissant de côté la ville de Kinshasa, a expliqué Corneille Nangaa qui a, par ailleurs, précisé que les autres dispositions du calendrier électoral sont maintenues notamment la fin de la campagne électorale prévue le vendredi 21 décembre 2018.