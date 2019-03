RD Congo : quatre sociétés privées d’assurance agréées

La libéralisation du secteur des assurances en RD Congo est désormais effective avec l’annonce faite jeudi à Kinshasa de l’octroi de l’agrément et de l’autorisation de fonctionner à quatre sociétés privées d’assurances et à deux sociétés de courtage d’assurances par l’Autorité de régulation et de contrôle des assurances en RDC (ARCA).Le directeur général par intérim de l’ARCA, Alain Kaninda a souligné, au cours d’une conférence de presse, qu’après plus de cinquante ans de monopole étatique, « une nouvelle ère s’ouvre pour un secteur des assurances plus dynamique et inclusif contribuant de manière effective au développement socio-économique de la RDC ».

Les quatre nouvelles sociétés d’assurances sont Activa Assurance RDC, Société financière d’assurance Congo (SFA Congo), Rwasur SA, Rawsur Life SA, tandis qu’Allied Insurance Brokers SARL (AIB) et Gras Savoye RDC ont été autorisées à fonctionner en qualité de société de courtage d’assurances.

Ces nouvelles sociétés fonctionneront concomitamment avec l’opérateur public qui est la Société nationale d’assurances (SONAS).

C’est par une loi du 17 mars 2015 portant code des assurances que la libéralisation du secteur avait été décidée.