RD Congo : 60 morts dans le naufrage d’un bateau

Plusieurs centaines de personnes sont également portées disparues dans cet accident survenu, dans la nuit de dimanche à lundi, sur le fleuve séparant Kinshasa de Brazzaville.Le bilan pourrait s’alourdir dans les heures qui viennent. « Les recherches continuent. Des riverains nous ont dit qu’il y a des corps qui flotteraient », a indiqué Charles Mbutamuntu, porte-parole du gouvernement. Selon lui, cette embarcation motorisée en bois se rendait à Mbandaka, chef-lieu de la province de l’Équateur, à 700 km de la capitale congolaise.

Le flou persiste encore sur le nombre de passagers du bateau. « On n’a pas le nombre exact de personnes qui étaient à bord, mais il est fait état de près de 600 passagers embarqués. Ce qui laisse penser qu’il y aurait plusieurs disparus », a éxpliqué Charles Mbutamuntu.

Selon les explications du porte-parole du gouvernement, « une baleinière (péniche) surchargée de passagers et de marchandises a chaviré à 23 km de Kinshasa, vers 20 heures ». Deuxième pays le plus grand d’Afrique avec ses 2,3 millions de km2, la République démocratique du Congo compte très peu de routes praticables et les déplacements se font souvent sur le fleuve Congo, ses affluents ainsi que les lacs.