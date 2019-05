RCA : lancement d’un « projet agropastoral durable » en zone forestière

Le projet agropastoral durable en zone forestière, financé par le Fonds Bekou de l’Union Européenne (UE) à hauteur de 18 millions d’euros, soit près de 12 milliards FCFA, a été lancé jeudi à Mbaïki, une ville du sud-ouest de la République centrafricaine (RCA), par le président Faustin Archange Touadera.Ce projet a pour but de relancer, dans certaines régions du pays, plusieurs cultures vivrières et de rentes en décadence à cause du conflit armé que la RCA traverse.

Ce conflit a eu des conséquences négatives sur ces cultures concernant entre autres le maïs, le riz et le cacao.

Selon le chef de l’Etat, la relance de ces cultures permet d’endiguer le chômage endémique qui mine la jeunesse en Centrafrique.

Parallèlement, ce sera une opportunité pour améliorer la situation alimentaire dans le pays afin que la population atteigne l’autosuffisance alimentaire, a soutenu le président de la République.

L’agriculture centrafricaine, qui bénéficie aujourd’hui de plusieurs financements internationaux (BM, BAD), est pourvoyeuse d’emplois susceptibles d’occuper les jeunes et ainsi les couper des métiers des armes.