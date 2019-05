RCA : démarrage des travaux de la commission pour la vérité et la réconciliation

La commission inclusive pour la vérité et la réconciliation créée dans le cadre de l’Accord politique pour la paix et la réconciliation nationale dit l’accord de Khartoum signé à Bangui le 6 février 2019 a démarré, mardi à Bangui, ses travaux sous l’égide du ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Flavien Mbata.L’article 11 de l’Accord de Khartoum prévoit la création de cette commission inclusive, dont l’objectif est de travailler sur tous les aspects du conflit, notamment la question des victimes, la cartographie des crimes sur toute l’étendue du territoire et la qualification des infractions.

Les membres de cette commission inclusive pour la vérité et la réconciliation sont des représentants des groupes armés, du gouvernement, ainsi que les autres signataires de l’Accord de Khartoum, dont les pays de la sous-région, l’Union africaine et les Nations unies.