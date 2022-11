Rabat se dote d’une nouvelle gare routière

La nouvelle gare routière de Rabat, dont les travaux de construction ont été lancés en 2017 est fin prête pour ouvrir ses portes au public. Construite sur une superficie de huit hectares, elle permettra de décongestionner le trafic à l’intérieur de la capitale.La nouvelle gare routière de Rabat a été inaugurée ce lundi 28 novembre par le Roi Mohammed VI. Elle devra contribuer au décongestionnement du trafic routier à l’intérieur de la ville, à la réduction du taux de pollution, outre l’optimisation du transport des voyageurs à travers notamment l’amélioration des services fournis.

La nouvelle gare routière de Rabat, qui s’inscrit en droite ligne des objectifs du programme intégré de développement de la ville de Rabat, baptisé « Rabat Ville Lumière, Capitale marocaine de la culture », compte 46 quais pour autocars et un parking pour stationnement de longue durée des autocars de 22 places.

Elle devra accueillir plus de 10.000 voyageurs par jour, contre 6.000 voyageurs pour l’ancienne gare. Elle abrite un Centre commercial de 40 commerces.

Mobilisant des investissements de l’ordre de 245 millions de dirhams (1 euro = 10,8 DH), ce projet vient illustrer la ferme volonté du Souverain de doter la ville de Rabat d’infrastructures à la hauteur de son statut et en phase avec les attentes des populations, résidents et visiteurs.

Conçue selon une architecture unique, alliant modernité et authenticité, la nouvelle gare routière, qui bénéficie d’un accès direct à partir de l’autoroute Rabat-Casablanca, a été réalisée sur un terrain de plus de 8 hectares, situé à l’entrée Sud de l’autoroute Rabat-Casablanca, à proximité du Complexe sportif Prince Moulay Abdallah de Rabat.

La gare routière répond à des normes architecturales des plus modernes qui permettent l’optimisation des espaces intérieurs, pour une gestion fluide des passagers, le renforcement de l’attractivité de l’environnement extérieur, et le respect des exigences en matière de sûreté, de sécurité et de qualité des services.

De nouvelle génération, la gare routière est dotée d’un système informatique intégré de gestion qui favorise l’accueil et l’information des voyageurs, assure une gestion optimale des opérations de transport des voyageurs et de logistique et facilite l’achat des billets de voyage.

En plus de l’avantage évident du gain de temps, ce système aide à connaître les horaires de départ et d’arrivée des autocars et leurs trajets, à éviter les intermédiaires, et à lutter contre toute augmentation illégale des prix des tickets, l’objectif étant de promouvoir le secteur du transport routier des passagers qui permet de relier différentes villes du Royaume et génère de nombreux postes d’emploi.

La nouvelle gare dispose également d’infrastructures et d’équipements qui permettent aux passagers et aux visiteurs de la gare de bénéficier des meilleurs services, dans le respect total des conditions de sécurité. Il en est de même des professionnels du secteur de transport routier qui, grâce à cette nouvelle structure, disposent de conditions de travail adéquates, à même d’améliorer leur compétitivité, d’augmenter leur chiffre d’affaires et de préserver leur dignité.

Par ailleurs, la position stratégique de la nouvelle gare routière et sa liaison au réseau des routes nationales et à celui des autoroutes devra contribuer au décongestionnement du trafic à l’intérieur de la ville de Rabat, à la réduction du taux de pollution et à l’optimisation du transport des voyageurs, à la faveur d’une liaison de la nouvelle gare au réseau de transport urbain.

En marge de cette inauguration et sur ce même site, le Souverain a été salué par la Directrice générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la Culture (UNESCO), Mme Audrey Azoulay.