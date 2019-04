Rabat : L’Association africaine de l’Eau trace ses nouvelles orientations stratégiques

L’Association Africaine de l’Eau (AAE) a tenu, vendredi à Rabat, les réunions de son Comité de Direction et de son assemblée générale ordinaire et extraordinaire, en présence de dirigeants des sociétés d’eau et d’assainissement en Afrique.Ces réunions ont été l’occasion pour l’ensemble des membres de l’AAE de tracer les nouvelles orientations stratégiques pour la mise en place d’une réforme de la gouvernance et du management de l’Association, indique samedi un communiqué de l’ONEE.

Cette réforme de la gouvernance a pour objectifs l’amélioration des performances et le repositionnement de l’association à l’échelle internationale, ajoute la même source, précisant que les membres ont également examiné les activités de l’Association durant la période 2018-2019.

Lors de ces réunions, présidées par Abderrahim El Hafidi, Directeur Général de l’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable (ONEE) et président de l’Association, les participants ont aussi mis en place la feuille de route pour les projets futurs qui vise à accroître l’accès à l’eau potable et à l’assainissement liquide en Afrique, insistant sur l’importance des financements innovants et appropriés et capitalisant sur l’expérience du Maroc dans ce domaine.

Par ailleurs, ces réunions ont été l’occasion d’examiner l’état d’avancement de l’organisation du Congrès de l’AAE qui se tiendra à Kampala en 2020.

Un programme a également été établi pour la célébration du 40 ème anniversaire de l’Association dont le Maroc, à travers l’ONEE, est membre fondateur.

Les réunions en outre abordé la participation africaine réussie au Forum Mondial de l’Eau qui se tiendra pour la première fois en Afrique subsaharienne à Dakar en 2021, precise la même source.