Rabat : La 4e édition de l’AITEX ouvre ses portes

La 4e édition de d’Africa IT Expo (AITEX) a ouvert ses portes jeudi à Rabat sous le thème « Faire du numérique une nouvelle ressource de l’Afrique et un moteur de croissance ».Organisée par la Fédération des Technologies de l’Information, des Télécommunications et de l’Offshoring (APEBI), en partenariat avec Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), et l’Agence de développement digital (ADD), cette édition propose le plein de l’innovation, de technologies avancées et d’expériences inédites.

Comme depuis les trois dernières éditions, AITEX sera durant deux jours la plateforme d’échanges, de partenariats et de rencontres inter-entreprises, institutions, consultants et experts de renoms. AITEX offrira ainsi de multiples opportunités pour les entreprises, afin de développer leur écosystème d’innovation, de collaborer avec les startups, de présenter les dernières technologies, de développer les réseaux, de débattre de nouvelles idées et de rencontrer les décideurs.

S’exprimant à l’ouverture de cette édition, la présidente de l’Apebi, Saloua Karkri Belkeziz, a indiqué que l’AITEX offre à de nombreuses entreprises l’occasion de collaborer et d’échanger avec les leaders technologiques, les acteurs de l’écosystème, les institutionnels, les opérateurs télécoms, les startups, les écoles et les médias.

Cette 4e édition vise la consolidation de l’axe Pékin-Rabat-Afrique francophone, a-t-elle dit. Elle est marquée par la présence d’une forte délégation chinoise, d’une délégation congolaise de haut niveau, ainsi que par une participation africaine soutenue.

Cette année, l’Aitex, met l’accent sur quatre thématiques principales, à savoir « Citizen centric », « Futur du travail », « Innovation inversée » et « DeepTech ». D’autres sujets seront traités aussi durant cet événement sous forme de workshops, tels que la « Blockchain », la « Cybersécurité » et le « Digital banking ».

L’AITEX 2019 a choisi comme invités d’honneur la Chine pour l’Asie et le Congo Brazzaville pour l’Afrique.