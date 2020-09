Rabat et Washington signent un accord de consolidation des privilèges et de l’immunité diplomatiques

Le ministre marocain des affaires étrangères et de la coopération africaine, Nasser Bourita, et le Secrétaire d’Etat américain, M. Mike Pompeo, ont co-présidé, mardi en visioconférence, la cérémonie de signature d’un accord bilatéral relatif à la consolidation des privilèges et de l’immunité diplomatiques.Paraphé par l’ambassadeur des Etats-Unis à Rabat, David Fischer, et l’ambassadeur, directeur du protocole au ministère marocain des affaires étrangères, Anas Khales, l’accord vise à garantir le fonctionnement efficace des représentations diplomatiques des deux parties, indique un communiqué du ministère des affaires étrangères sur son site web.

Les dispositions de cet accord prévoient ainsi que chacune des parties accorde aux fonctionnaires consulaires de l’autre partie, ainsi qu’à leurs familles, les privilèges et l’immunité de la convention de Vienne concernant les relations diplomatiques.

Dans un entretien en visioconférence peu avant la signature de cet accord, MM. Bourita et Pompeo se sont félicités du partenariat stratégique séculaire et durable unissant le Royaume du Maroc et les Etats-Unis d’Amérique. A cette occasion, M. Pompeo a remercié le Maroc pour les efforts déployés en matière de santé publique au bénéfice du continent africain, lesquels efforts ont une importance cruciale eu égard à la pandémie de la Covid-19.

Le chef de la diplomatie américaine a également salué le programme de réformes audacieux et de grande portée mis en œuvre sous l’impulsion du Roi Mohammed VI depuis son accession au trône.

Cet entretien a été aussi l’occasion pour M. Pompeo de faire part de son intérêt à l’égard des positions marocaines concernant la crise libyenne, et de saluer les efforts du Maroc dans le combat commun contre le terrorisme.

La signature de cet accord s’inscrit en droite ligne avec la longue tradition des liens séculaires qui unissent le Maroc et les Etats-Unis, marquée par une vision commune de la paix, la tolérance et le vivre-ensemble, et une lutte contre toutes les formes d’extrémisme et de terrorisme, précise la même source.

Elle vient consolider les relations bilatérales entre Rabat et Washington, et raffermir la volonté des deux pays d’œuvrer ensemble pour faire face aux différents défis du 21e siècle, et à promouvoir la sécurité, la stabilité et la prospérité des deux peuples.