Rabat et Amman décident de hisser leurs relations au niveau d’un partenariat stratégique multidimensionnel

Le Roi Mohammed VI et le Roi Abdallah de Jordanie, ont décidé de hisser les relations de fraternité et de coopération entre le Maroc et la Jordanie au niveau d’un partenariat stratégique multidimensionnel.Le communiqué conjoint qui a sanctionné la visite de travail et d’amitié effectuée par le Souverain hachémite au Maroc les 27 et 28 mars, souligne que les deux leaders ont convenu, dans ce cadre, de la mise en œuvre de projets concrets dans des domaines comme les énergies, l’agriculture et le tourisme.

Les deux chef d’Etat ont également convenu qu’une mission économique marocaine, comprenant des représentants de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et du Groupement professionnel des banques du Maroc (GPBM), effectue une visite en Jordanie pour prospecter les opportunités d’investissements et de coopération entre les secteurs privés des deux pays, ajoute le communiqué lu par le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita lors d’un point de presse tenu conjointement jeudi à Casablanca avec son homologue jordanien, Ayman Safadi.

Le Roi Mohammed VI a donné ses instructions pour la création d’un centre de formation/qualification professionnelle dans le Royaume hachémite de Jordanie dans des spécialités relatives aux secteurs du tourisme, de l’agro-industrie et du bâtiment et travaux publics (BTP), ainsi que pour le partage avec ce pays frère de l’expérience du Royaume du Maroc dans le domaine de la gestion des ressources hydriques.