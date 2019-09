Rabat : Clôture en apothéose des 12èmes jeux africains

Après deux semaines de compétitions où le public a vécu des émotions fortes, des victoires, des défaites, le rideau est tombé sur la 12ème édition des jeux africains avec une cérémonie de clôture en grande pompe.Plusieurs chanteurs africains ont gratifié le public d’un florilège de leurs chansons tirés du patrimoine artistique africain riche en rythmes et en mélodies harmonieusement exécutées.

Certes, l’organisation de cette édition a été couronnée de succès à bien des égards. Des infrastructures aux standards internationaux, des conditions d’accueil des athlètes africains au top et une couverture médiatique de toutes les disciplines sportives. Tous les comités nationaux africains se sont accordés à dire que le Maroc a gagné ce défi d’organiser cette messe sportive africaine en peu de temps.

Considérés comme la plus grande manifestation sportive en Afrique, ces jeux se ont déroulés dans les villes de Rabat, Salé, Témara, Casablanca, Benslimane et El Jadida, avec la participation de près de 6.000 athlètes.

Au programme, 29 disciplines, dont 17 qualificatives pour les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020.

Parmi les compétitions qualificatives, figurent l’athlétisme, l’aviron, le canoë-kayak, le volleyball de plage, le cyclisme (VTT), le cyclisme de route, le tir à l’arc, le tir sportif, le badminton, le tennis, le taekwondo, le judo, la lutte, l’escrime, l’haltérophilie, la natation, et le tennis de table.

Des tournois de sports collectifs (football, handball, basket-ball, volleyball) ont été également organisés sans qu’ils ne soient qualificatifs.

Sans conteste, l’Egypte a été le leader de cette édition en remportant un total de 273 médailles dont 102 en or, 98 en argent et 73 en bronze.

Le pays des Pharaons est arrivé en tête du classement bien loin devant le Nigeria avec 127 médailles (46 or, 33 argent et 48 bronze), l’Afrique du sud (87 médailles, dont 36 en or, 26 en argent et 25 en bronze) et l’Algérie avec 125 médailles, dont 33 en or, 32 en argent et 60 en bronze.

Le Maroc s’est, quant à lui, contenté de la 5ème place avec 109 médailles (31 en or, 32 en argent et 46 en bronze).

Pour rappel, les Jeux africains ont été organisés pour la première fois en 1965 au Congo-Brazzaville, puis en 1973 au Nigeria, en 1978 en Algérie, en 1987 au Kenya, en 1991 en Egypte, en 1995 au Zimbabwe, en 1999 en Afrique du Sud, en 2003 au Nigeria, en 2007 en Algérie, en 2011 au Mozambique, puis en 2015 de nouveau au Congo Brazzaville.