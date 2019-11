Rabat accueille le premier forum libyen international d’investissement les 11 et 12 novembre

Le premier forum libyen international économique et d’investissement se tiendra les 11 et 12 novembre à Rabat, sous le thème « Vers un partenariat économique solide ».Initié en coopération avec le ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Économie verte et numérique, ce forum va accueillir plus de 400 participants de 12 pays relevant des secteurs public et privé ainsi que des acteurs économiques et des investisseurs dans divers domaines, selon les organisateurs.

Cet évènement économique, le premier du genre, « vient confirmer la solidité des relations entre les pays du Maghreb et la profondeur stratégique que représentent ces liens pour les Libyens », précise-t-on de même source.

Il se veut, selon les organisateurs, l’occasion de s’inspirer de l’expérience économique pionnière du Maroc qui a contribué de manière significative au soutien à la stabilité en Libye en ayant accueilli le dialogue politique à Skhirat qui a été couronné par la signature de l’accord politique libyen en décembre 2015.