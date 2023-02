Quels sont les meilleurs blogs sur les paris sportifs & sport ?

1) African-football.com

Ce portail African-football.com est consacré aux critiques des bookmakers africains. Ici, vous trouverez toujours des réponses à des questions telles que « comment télécharger l’application de mon bookmaker préféré? », « quels bonus sont maintenant disponibles chez 1xBet? », « quel est le code promotionnel pour l’inscription à Betwinner aujourd’hui? »et beaucoup d’autres.

Nous aimons ce site pour son style, sa navigation simple, ainsi que des matériaux supplémentaires tels que le fil d’actualité, les pronos gratuits et les codes promotionnels actuels.

2) Wiwsport.com

Wiwport est un portail vert et blanc guidant au monde du sport au Sénégal. En plus de la plateforme web, l’entreprise propose de télécharger les applications mobiles pour accéder à leurs nouvelles et articles à tout moment. Ce qui est important – la société propose également un journal en PDF et une édition imprimée. C’est un signe d’un opérateur de nouvelles solide.

Wiwsport a été ajouté dans nos favoris il y a longtemps grâce à son interface, facilité d’utilisation, au nombre de sports couverts comme lamb, combat, tennis, esport et dizaines d’autres, au calendrier des championnats en cours.

3) Parimobile sn

Le site web Parimobile.sn est connu par son contenu étant utile à tout parieur habitant au Sénégal et qui voudrait toujours rester au courant de toute actualité sportive, des offres récentes de bookmakers, lire les pronostics sur les top matches de foot.

Le blog est devenu aussi populaire à cause de ses textes sur les stars du football sénégalais, notamment sur leurs salaires. Qui ne veut pas en savoir plus ? Combien gagne votre joueur favori ! C’est un sujet chaud, et Parimobile l’a développé avec succès.

Alors, si vous aimez le football, si vous pariez souvent, ce site sera votre meilleur choix !