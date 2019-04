Programme PAIRED : ouverture à Dakar d’une réunion d’engagement des partenaires

Une réunion d’engagement des partenaires du projet Partenariat pour la recherche, l’éducation et le développement agricole (PAIRED, sigle anglais) a démarré, mardi à Dakar, a constaté APA.« La réunion réunit un ensemble d’acteurs du secteur des technologies et innovations agricoles, y compris celui des intrants agricoles », a expliqué à la presse, Hippolyte Affognon, coordonnateur du PAIRED initié par le CORAF et financé par l’Usaid.

La rencontre qui s’achève ce 10 avril réunit également des représentants des partenaires du PAIRED, dont la Cedeao, l’Uemoa, le Cilss.

« Des organisations paysannes, le secteur privé et des universitaires participent également à la réunion qui vise à identifier des actions particulières et des arrangements de partenariat qui permettront d’atteindre le succès. Des recommandations-clés et une feuille de route qui permettront d’atteindre l’efficacité dans la mise en œuvre du projet seront élaborées », a poursuivi Hippolyte Affognon.

Selon lui, l’objectif du PAIRED est de contribuer à l’amélioration de la croissance et de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et à la réduction de la pauvreté en Afrique de l’ouest et du centre.