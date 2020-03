Pretoria prêche contre la stigmatisation du coronavirus

Une agence locale pour la santé a mis en garde les Sud-Africains contre la stigmatisation des personnes infectées par le coronavirus dans le pays, affirmant que la maladie ne cible pas les gens venant de populations, d’ethnies ou d’origines raciales spécifiques.L’Institut national des maladies transmissibles (NCID) a déclaré avoir noté un schéma inquiétant de stigmatisation contre les personnes des zones touchées par le coronavirus, qui comprend désormais l’Asie, l’Europe et le Moyen-Orient.

La stigmatisation se poursuit malgré l’absence de cas confirmé de virus dans le pays, a déclaré le NICD, ajoutant que « la stigmatisation peut inciter les gens à cacher leur maladie pour éviter la discrimination et empêcher davantage les gens de demander des soins de santé ».

« Cela peut entraîner des difficultés à identifier et à contrôler la propagation du COVID-19 s’il venait à atteindre notre pays », avertit le NCID, notant que sur les 160 personnes qu’il a testées dans le pays pour le virus, aucune ne s’est révélée positive.

« Etant donné que le COVID-19 est une nouvelle maladie, il est compréhensible que son émergence et son éventuelle importation en Afrique du Sud puissent causer de la confusion, de l’anxiété et de la peur parmi le grand public. Mais nous exhortons le public à renoncer à participer aux stéréotypes et à la discrimination contre un groupe identifiable de personnes, un lieu ou une nation », a poursuivi le NICD.

Les symptômes du coronavirus comprennent une maladie respiratoire comme la toux, la fièvre et l’essoufflement. A ce jour, plus de 3.000 personnes sont décédées de la maladie partie de la Chine en décembre 2019.