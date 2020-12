Prêt japonais de 200 millions de dollars pour soutenir le programme de réponse du Maroc à la pandémie de la Covid-19

Le Maroc a signé mercredi un échange de notes portant sur un prêt japonais d’un montant de 200 millions de dollars destiné à soutenir le programme de réponse du Maroc à la pandémie de la Covid-19.Signé par le ministre marocain de l’économie, des finances, Mohamed Benchaâboun, et l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon au Maroc, Takashi Shinozuka, cet accord vise à soutenir les efforts du Maroc face à la crise sanitaire, sociale et économique provoquée par la pandémie, en mettant rapidement à la disposition du Royaume des ressources supplémentaires pour mener les interventions d’urgence sanitaires et sociales, et améliorer la résilience de l’économie nationale.

Ce prêt est cofinancé avec la Banque Africaine de Développement (BAD) dans le cadre du programme ACFA (Accelerated Co-Financing Facility for Africa).

Selon le ministre marocain des finances, ce prêt a été approuvé avec un taux d’intérêt « extrêmement bas » à 0,1%, s’étalant sur une durée de 25 ans, avec un délai de grâce de 7 ans.

Ce prêt vient appuyer la politique du Maroc en matière de mise à niveau de la santé et de mise à disposition des moyens nécessaires pour accompagner la situation de crise sanitaire de covid-19, a fait savoir le ministre, ajoutant que cet accord ambitionne également d’accompagner le Maroc dans tous ses efforts en matière de soutien aux ménages, de relance économique et d’accompagnement des PME.

Pour sa part, l’ambassadeur japonais au Maroc, ce financement vise l’amélioration de l’efficacité de la réponse sanitaire et de la préservation du pouvoir d’achat des citoyens, outre le renforcement de la trésorerie des entreprises marocaines en soutenant leur résilience aux chocs causés par la crise.

Depuis 1976, le Japon a financé un total de 37 projets de prêts au Maroc pour une enveloppe de 310 milliards de yens japonais (27 milliards de DH) couvrant différents domaines.