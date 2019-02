Présidentielle sénégalaise:les politiques conviés à ne pas donner de «résultats»

La Commission électorale nationale autonome (Céna), dans un communiqué reçu lundi à APA, rappelle que la proclamation des résultats provisoires est du ressort de la Commission nationale de recensement des votes et que par conséquent, elle appelle les acteurs politiques et de la société civile « à s’abstenir » de se livrer à « une quelconque déclaration des résultats » du 1er tour de la présidentielle.Assurant que « le dépouillement des votes se poursuit et (que) les résultats sont en train d’être collectés par les structures habilitées », la Céna, souligne le communiqué, salue le « comportement exemplaire » des citoyens durant le scrutin de dimanche et demande aux « acteurs politiques » à faire de même.

Il convient à ce propos de « prolonger l’atmosphère générale de calme, de paix et de sérénité qui a marqué » l’élection présidentielle, estime la Céna, rappelant qu’aux termes du Code électoral la Commission nationale de recensement des votes doit procéder à « la proclamation provisoire (…) au plus tard à minuit le vendredi suivant le scrutin ».

Après quoi, renseigne la Céna, « Il revient au Conseil constitutionnel d’effectuer la proclamation définitive des résultats conformément aux dispositions de l’article 35 de la Constitution.»

Dimanche soir, deux candidats de l’opposition, Idrissa Seck et Ousmane Sonko, avaient déclaré qu’il y aurait un deuxième tour, ce à quoi avait répondu une heure après le Premier ministre, Mahammad Boun Abdallah Dionne, en soutenant que le candidat sortant, Macky Sall, avait gagné au premier tour avec un score de 57 % des suffrages.