Présidentielle sénégalaise : Sonko veut un vainqueur incontestable

Ousmane Sonko, candidat de la coalition « Sonko 2019 », s’est dit « très content » d’avoir voté ce dimanche à Ziguinchor dans le cadre du premier tour de la présidentielle, soulignant qu’il prie pour que le calme qui prévaut se poursuive et qu’à l’issue du scrutin il y ait un « vainqueur dans les conditions les plus acceptables ».« Nous sommes très contents et nous remercions une fois de plus le bon Dieu qui nous a aussi permis d’être parmi les cinq candidats à cette élection présidentielle de 2019 et de sacrifier à ce devoir citoyen », a notamment dit Ousmane Sonko, dans une déclaration à la presse peu après avoir voté à l’école des « Filles », située au quartier des HLM Néma à Ziguinchor.

Tout en ayant une pensée pieuse pour les morts et les blessés enregistrés durant les 21 jours de la campagne électorale (3 au 22 mars), Sonko a affirmé qu’il « prie pour que cette élection se passe dans les conditions d’apaisement, de paix et qu’au soir de celle-ci (l’élection présidentielle) et jusqu’à la proclamation des résultats définitifs qu’il y ait la paix au Sénégal ».

« Je prie aussi pour que cette élection se passe de manière transparente et qu’un vainqueur en sorte dans les conditions les plus acceptables », a conclu Ousmane Sonko, leader de la Platerforme des Sénégalais pour le travail, l’éthique et la fraternité (Pastef).