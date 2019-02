Présidentielle sénégalaise: Ousmane Sonko attendu à son bureau de vote, dimanche à 10h

Ousmane Sonko, candidat de la coalition Sonko président, est attendu dimanche à 10h dans son bureau de vote à l’école primaire des Filles des HLM Néma de Ziguinchor (sud) pour le scrutin présidentiel 2019.«Ousmane Sonko accomplira son devoir civique dans cette école qui va abriter deux centre de vote et plus exactement dans le bureau N°2», informe le chargé de la communication et de la massification de Pastef à Ziguinchor, Raphaël Basséne.

«Il y aura une très forte mobilisation de nos militants et de nos sympathisants ce dimanche matin. Je dois vous avouer qu’il n y a pas photo entre notre candidat et ses adversaires. La victoire sera belle et écrasante. Au soir de ce dimanche 24 février 2019, les Sénégalais éliront Ousmane Sonko», a ajouté M. Basséne.

Au total, 283 435 électeurs sont inscrits dans la région de Ziguinchor (sud) pour la présidentielle 2019, dont le premier tour est prévu ce 24 février.

Revenant sur les suspicions de fraude de la part de l’opposition, Raphaël Basséne a averti: «Aucune fraude ne admise. Nous serons très vigilants et nous veillerons sur tout ».

Les cinq candidats à la présidentielle sénégalaise 2019 seront départagés ce 24 février par 6 683 043 électeurs.