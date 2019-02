Présidentielle sénégalaise : l’ONU pour un « scrutin pacifique et participatif »

Le Représentant spécial du Secrétaire général et Chef du Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS), Mohamed Ibn Chambas, appelle à une élection présidentielle pacifique et inclusive au Sénégal, dimanche, rapporte une note dont APA a obtenu copie.« A la veille de l’élection présidentielle au Sénégal, le Représentant spécial du Secrétaire général et Chef du Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS), Mohamed Ibn Chambas, appelle les candidats à l’élection présidentielle, leurs supporters, ainsi que toutes les parties prenantes à préserver un environnement apaisé afin que les sénégalais puissent exercer leur droit de vote d’une manière pacifique et participative », rapporte l’UNOWAS dans sa note.

Ce 24 février 2019, jour du vote pour le premier tour de la présidentielle, 6 683 043 sont appelés aux urnes pour départager les cinq candidats, dont le président sortant Macky Sall.

Suffisant pour que le Représentant spécial encourage les citoyens sénégalais à saisir cette occasion pour participer à la consolidation des institutions démocratiques du pays et appelle également tous les candidats à résoudre tout grief lié au processus électoral par les voies légales et constitutionnelles établies.

« Le Représentant spécial pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel, réitère le soutien des Nations Unies pour la tenue d’élections exemplaires », conclut la note.