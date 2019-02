Présidentielle sénégalaise : la moitié des électeurs concentrée dans trois régions

Fortes de plus de 3 millions sur les 6 millions d’électeurs du pays, les régions de Dakar (ouest), également capitale, Thiès (ouest) et Diourbel (centre) se taillent la part du lion parmi l’électorat sénégalais répertorié pour la présidentielle, dont le premier tour est prévu ce dimanche 24 février 2019.Au total, 6.683.043 électeurs, dont 309 592 à l’étranger, se sont inscrits pour le scrutin présidentiel auquel participent cinq candidats : le président sortant Macky Sall, Ousmane Sonko de Pastef, Idrissa Seck, leader du parti Rewmi, Issa Sall du Parti de l’unité et du rassemblement (PUR) et Madické Niang de la coalition « Madické 2019 ».

Les régions de Dakar, Thiès et Diourbel monopolisent, à elles seules, 3.178.057 électeurs, soit près de la moitié de l’électorat total inscrit dans le fichier.

A Dakar, l’électorat est arrêté à 1.687.826 électeurs. Thiès suit avec 901.216 électeurs. La région de Diourbel arrive en troisième position avec 589.015 électeurs.

La région de Kédougou, à l’est du pays, dispose du plus petit nombre d’électeurs, avec 65.167 inscrits, un peu loin de Sédhiou (sud) qui enregistre 193.055 électeurs.



Au nord, c’est la région de Saint-Louis qui a le plus grand électorat, avec 504.867 électeurs, là où au sud Ziguinchor dame le pion à Kolda avec 283.395 électeurs.

Au centre, Kaolack monopolise l’électorat avec 425.919 électeurs, suivie de Fatick qui compte 322.290 électeurs et de Kaffrine avec 232.081 électeurs.

S’agissant des lieux de vote, ils ont été arrêtés à 6919. Pour leur part, les électeurs sont répartis dans 15.397 bureaux de vote.