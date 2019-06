Présidentielle mauritanienne: Ould Maouloud veut réduire les pouvoirs du président

Le candidat à l’élection présidentielle du 22 juin 2019 en Mauritanie, Mohamed Ould Maouloud a promis, en cas d’élection, de réduire les prérogatives du président de la République.S’exprimant lors d’un meeting tenu samedi à Tidjikja (plus de 600 kilomètres au nord-est de Nouakchott), Ould Maouloud a aussi promis de renforcer les pouvoirs du Premier ministre.

Il a également promis de doubler les salaires et les pensions des retraités et de prendre des mesures urgentes pour corriger les nombreux déséquilibres hérités du pouvoir sortant.

Le candidat s’est en outre engagé à baisser les prix des biens de consommation nécessaires et à mettre en œuvre un plan national de développement de l’élevage et de l’agriculture.

Il a ajouté que son programme électoral prévoit le déblocage de 2 milliards d’ouguiyas (54 millions de dollars US) pour l’emploi des jeunes et l’appui aux petites et moyennes entreprises qui recrutent la main d’œuvre.

« J’œuvrerai à la réhabilitation de toutes les couches de la société mauritanienne et à la révision du système pédagogique dans le pays », a poursuivi Ould Maouloud.